كركوك تتوج ببطولة أندية العراق للبليارد والسنوكر

شفق نيوز- النجف

توجّت محافظة كركوك ببطولة أندية العراق للبليارد والسنوكر، مساء اليوم الاثنين، في ختام البطولة التي نظمها الاتحاد العراقي للعبتين في محافظة النجف، بمشاركة 40 نادياً من مختلف المحافظات.

وأسفرت نتائج البطولة عن تتويج اللاعب يوسف عباس، من نادي كيوان بالمركز الأول، فيما حلّ اللاعب عمر جمعة، من نادي شورجة بالمركز الثاني، وكلاهما من مدينة كركوك.

وقال رئيس اتحاد كوردستان للبليارد والسنوكر، محمد حسين، لوكالة شفق نيوز، إن "البطولة شهدت مستويات فنية متميزة ومنافسات قوية بين اللاعبين المشاركين من مختلف الأندية، ما يعكس التطور الواضح في اللعبة على مستوى العراق خلال السنوات الأخيرة".

وبين أن "اللاعبين أظهروا مهارة عالية وانضباطاً فنياً متميزاً، خصوصاً في الأدوار النهائية، حيث كانت المنافسة متقاربة جداً بين المراكز الثلاثة الأولى"، مشيراً إلى أن "الهدف من إقامة مثل هذه البطولات هو اكتشاف الطاقات الشابة وتهيئتها للاستحقاقات المقبلة على المستوى العربي والآسيوي".

وقدّم حسين شكره وتقديره إلى "رئيس ممثلية إقليم كوردستان في كركوك نوزاد قادر، لدعمه المتواصل وتشجيعه المستمر للاعبين والفرق الرياضية"، معبراً عن امتنانه لـ"اللجنة الفرعية في محافظة النجف على التنظيم المميز وحفاوة الاستقبال".