كركوك تتحرك لإعداد نادٍ يشارك في دوري النخبة العراقي

شفق نيوز/ أكد نائب رئيس الاتحاد الفرعي لكرة القدم في كركوك، عدي عواد، يوم الجمعة، أن من أولويات عمل الاتحاد الجديد هي إعادة ترتيب هيكلية الاتحاد، وإعداد أحد أندية المحافظة للمشاركة في دوري النخبة العراقي، بعد سنوات من الغياب عن دوري النجوم.

وقال عواد، لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد الفرعي الجديد سيكون له دور مهم في تنظيم عمل الاتحاد من جديد، بما يسهم في تطوير اللعبة داخل المحافظة"، مضيفاً أن "من أبرز أولويات عملنا هو إعداد أحد أندية كركوك ليكون له حضور وتمثيل في الدوري العراقي للنجوم، خاصة بعد غياب طويل لأندية المحافظة عن هذا المستوى من المنافسات".

وأوضح أن "الاتحاد الفرعي سيعمل على إطلاق دوري خاص بالفئات العمرية، بهدف اكتشاف المواهب الشابة وصقلها بما يخدم مستقبل كرة القدم في كركوك، مبيناً ان "محافظ كركوك، ريبوار طه، سيكون له دور مهم في دعم عمل الاتحاد، بهدف تشكيل فريق قوي يحمل اسم كركوك ويشارك في المحافل الكروية على المستوى الوطني".

يشار إلى أن الانتخابات الخاصة بالاتحاد الفرعي لكرة القدم في كركوك جرت اليوم الجمعة، وأسفرت عن اختيار هيئة إدارية جديدة لقيادة الاتحاد خلال المرحلة المقبلة.