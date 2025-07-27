5 مواجهات في انطلاق بطولة الشابات للكرة الطائرة بكركوك

شفق نيوز- كركوك

من المقرر أن تقام، اليوم الاحد، خمس مواجهات ضمن منافسات بطولة أندية العراق للشابات التي تنطلق في كركوك بمشاركة 11 فريقاً وزعت على ثلاث مجموعات .

وقال رئيس الاتحاد العراقي للكرة الطائرة حبيب علي اللاوندي لوكالة شفق نيوز، ان "الاندية المشاركة قسمت لثلاث مجموعات ضمت الأولى كل من اندية، سولاف، وفتاة أربيل، وقره قوش".

واضاف اللاوندي ان "المجموعة الثانية تألفت من اندية، الارمني، والزعفرانية وافروديت، وفتاة بابل، فيما تألفت المجموعة الثالثة من اندية، اكاد عنكاوا، ونفط الشمال، وشباب المستقبل، ودربندخان" .

وتقام اليوم خمس مواجهات في اليوم الأول وتجمع المباراة الأولى فتاة أربيل وسولاف، تليها مواجهة الارمني وفتاة بابل، ويلاقي بعدها افروديت ومنافسه الزعفرانية، ثم يلاعب دربنديخان فريق أكاد عنكاوا، وتختم المباريات بمباراة تجمع نفط الشمال وشباب المستقبل، وسيكون فريق قره قوش في حالة إنتظار".

واشار الى ان "قاعة اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية فرع كركوك شهدت إجراء قرعة بطولة أندية العراق للشابات بمشاركة 11 فريقاً تم توزيعها على ثلاث مجموعات".

وتُقام جميع مباريات البطولة على قاعة نادي سولاف، الواقعة خلف المركز الثقافي وسط مدينة كركوك، حيث ستنطلق أولى المباريات عند الساعة العاشرة صباحًا.

بدوره، قال رئيس الممثلية الأولمبية في كركوك حربي خالد للوكالة، إن "البطولة تكتسب أهمية كبيرة كونها تجمع فرقًا تمثل التنوع الرياضي في العراق، وتُعد فرصة مهمة لاكتشاف المواهب الشابة".

وأضاف أن "الاستعدادات اكتملت لانطلاق البطولة، وتم تجهيز القاعة وكوادر التحكيم والإدارة التنظيمية لضمان نجاح الفعالية بالشكل المطلوب"، مشيرًا إلى أن "قرعة البطولة أُجريت بحضور ممثلي الأندية المشاركة، وأسفرت عن توزيع الفرق على مجموعات متوازنة ستتنافس بنظام الدوري المؤهل إلى الأدوار النهائية".

وتُعد هذه البطولة محطة أساسية ضمن روزنامة الاتحاد العراقي للكرة الطائرة لتطوير فئة الشابات، وتهيئتهن للمشاركة في الاستحقاقات الإقليمية المقبلة.