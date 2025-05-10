كرة يد العراق تواجه تونس بالأدوار الترتيبية لبطولة كأس العرب في الكويت

شفق نيوز/ يخوض المنتخب الوطني العراقي لكرة اليد، يوم السبت، مواجهة مهمة أمام نظيره التونسي ضمن مباريات الأدوار الترتيبية لبطولة كأس العرب المقامة حالياً في الكويت.

وقال رئيس الاتحاد العراقي لكرة اليد، أحمد رياض، لوكالة شفق نيوز، إن "هذه المباراة تأتي بعد خروج المنتخب من دائرة المنافسة على المراكز المتقدمة، إثر وقوعه في المجموعة الأولى التي اعتُبرت الأقوى، حيث ضمت منتخبي البحرين ومصر، وهما من أبرز المنتخبات الآسيوية والأفريقية".

وأضاف أن "المنتخب العراقي يسعى لتحقيق الفوز في هذه المباراة لضمان مركز أفضل في سلم ترتيب المنتخبات المشاركة"، مؤكداً أن "الأداء تحسن في الأدوار الترتيبية مقارنة بدور المجموعات".

وكان المنتخب العراقي قد تغلب على منتخب الإمارات بنتيجة 28-23، وخسر أمام السعودية 25-20، فيما مني بخسارتين في دور المجموعات أمام مصر بنتيجة 39-31، وأمام البحرين 28-26.

يُذكر أن البطولة تختتم منافساتها غداً الأحد، الموافق 11 أيار/ مايو، بمشاركة تسعة منتخبات عربية، تم توزيعها على ثلاث مجموعات: ضمت الأولى العراق، البحرين، ومصر، والثانية قطر، السعودية، وتونس، والثالثة الكويت، المغرب، والإمارات.