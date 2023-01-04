كرة قدم.. نيوكاسل يعطل قطار أرسنال وفوزان لليونايتد والريال

شفق نيوز/ أهدر أرسنال المتصدر نقطتين ثمينتين في سباق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، الثلاثاء، بتعادله سلبيا مع ضيفه نيوكاسل يونايتد ثالث الترتيب.

وكان أرسنال يحتاج الفوز ليوسع الفارق أمام أقرب منافسيه إلى 10 نقاط، لكنه اكتفى بنقطة واحدة أمام نيوكاسل الذي قدم أداء قويا، ليحافظ على سجله بلا هزائم منذ أغسطس الماضي.

وكاد صاحب الضيافة أن يظفر بالنقاط الثلاث عندما أطلق إيدي نكيتياه تسديدة منخفضة قوية، لكن حارس المرمى نيك بوب تصدى لها ببراعة في الدقيقة 87.

ولم يلتفت الحكم لمطالب لاعبي أرسنال باحتساب ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة، رغم أن الكرة لمست يد مدافع نيوكاسل بوضوح داخل منطقة الجزاء.

وبدا نيوكاسل، صاحب أقوى دفاع في الدوري هذا الموسم، سعيدا بالتزام الدفاع في أغلب فترات المباراة، إلا أن جولينتون أهدر فرصة جيدة قبل نهاية الشوط الأول.

وبهذا التعادل يرتفع رصيد أرسنال إلى 44 نقطة من 17 مباراة، بفارق 8 نقاط أمام مانشستر سيتي الذي لعب مباراة أقل، و9 أمام نيوكاسل.

كما حقق مانشستر يونايتد فوزه الرابع في 4 مباريات خاضها من دون أن تهتز شباكه منذ نهاية كأس العالم، بتغلبه 3-صفر على بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز، الثلاثاء، ليرسخ أقدامه في المركز الرابع.

وكانت الفرص شحيحة في الشوط الأول، لكن لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو استغل إحداها من ركلة حرة منحت يونايتد التقدم في الدقيقة 23.

ولم يمثل بورنموث خطورة حقيقة، وبدت المباراة محسومة بعدما سجل لوك شو هدفا في بداية الشوط الثاني.

وأهدر يونايتد العديد من الفرص في الدقائق الأخيرة، لكن هدافه هذا الموسم ماركوس راشفورد زاد من غلة الأهداف قبل 4 دقائق على نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

وبهذا الفوز، يوسع يونايتد الفارق أمام توتنهام هوتسبير صاحب المركز الخامس إلى 5 نقاط، ويتساوى في عدد النقاط مع ثالث الترتيب نيوكاسل يونايتد الذي فرض التعادل السلبي على أرسنال المتصدر.

ويظل بورنموث في المركز 15 بفارق نقطتين فقط عن منطقة الهبوط.

وفي اسبانيا، تمكن فريق ريال مدريد من عبور كاسيرينو في دور 32 من كأس الملك، وانتهت المباراة بفوز الريال بهدف نظيف، ليتأهل للدور القادم من كأس ملك إسبانيا.