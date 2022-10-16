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كرة سلة.. فوز صعب لنفط الشمال على التضامن وغاز الشمال يتغلب على الحلة

Category: ريـاضة

Date: 2022-10-16T19:38:37+0000
كرة سلة.. فوز صعب لنفط الشمال على التضامن وغاز الشمال يتغلب على الحلة

شفق نيوز/ تمكن نادي نفط الشمال الكركوكي يوم الأحد، من التغلب على نادي التضامن النجفي لحساب دوري السلة الممتاز بنتيجة (111-104) نقطة.

وضمن المنافسات ذاتها تغلب نادي غاز الشمال الكركوكي على فريق نادي الحلة بفارق تسع نقاط وبنتيجة بنتيجة (90-81) نقطة.

وجرت المباراتان في قاعة نادي بلادي في كركوك.

ويستضيف يوم غد الاثنين فريق نادي نفط الشمال فريق نادي الحلة عند الساعة الرابعة عصراً لحساب الدوري الممتاز لكرة السلة.

تليها في تمام الساعة السادسة مساءً مباراة فريق نادي غاز الشمال مع ضيفه فريق نادي التضامن النجفي.

وتقام المباراتان في قاعة بلدي في كركوك.

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