كرة دهوك تبدأ تحضيراتها لبطولة الخليج وتتوسم خيرا بالمدرب السويدي الجديد

شفق نيوز/ أكدت إدارة نادي دهوك أنها بدأت استعداداتها للمشاركة البطولة الخليجية للاندية التي ستنطلق في شهر ايلول المقبل والتي سيمثل دهوك فيها الأندية العراقية.

‏وقال جاسم محمد حاجي امين سر النادي لوكالة شفق نيوز؛ ان "فريق دهوك بدأ تدريباته استعدادا للبطولة الخليجية للاندية التي تنطلق الشهر المقبل بمشاركة الأندية الخليجية الأبطال".

‏وأضاف ان "دهوك تعاقد مع اللاعبين المحليين محترفين على مستوى عال ومدرب سويدي كفوء (مسعود ميرال) من أجل تهيئة الفريق للدخول في المنافسات الخليجية وكذلك في دوري نجوم العراق، وننتظر أن يوفق الفريق مع ميرال سيما وانه مدرب كفء وله سمعة طيبة في مجال التدريب الدولي".

‏وإشار إلى أن "إدارة النادي بالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق وضعت منهاجاً متكاملا لإعداد الفريق استعدادا للمشاركة في البطولتين سيما وأن البطولة الخليجية تتقاطع مع بطولة دوري نجوم العراق لكرة القدم وهذا يتطلب تنسيق عال للحفاظ على وضع لاعبي الفريق فنيا وبدنيا".

‏وتابع ان "هدفنا الظهور بمستوى جيدة وتحقيق نتائج ايجابية في بطولة الخليج للأندية وتقديم مستوى مشرف يليق بالكرة العراقية".

يذكر أن المكتب التنفيذي للاتحاد الخليجي حدد بطولة الخليج للاندية خلال الفترة من 24 أيلول المقبل 2024 ، وتستمر لغاية 25 نيسان من العام المقبل 2025.

وستقام قرعة البطولة أواخر شهر آب الجاري في مقر الاتحاد بالعاصمة القطرية الدوحة، وستكون المنافسات بنظام الذهاب والإياب على مجموعتين ويتأهل فريقان من كل مجموعة للدور النصف النهائي ليتبارون على اللقب.