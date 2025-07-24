كرة تصيب وجه لاعب وتتسبب له بنوبة صرع خلال مباراة في السليمانية

شفق نيوز– كركوك

تعرض أحد لاعبي نادي خاك الرياضي من كركوك، يوم الخميس، إلى نوبة عصبية مفاجئة خلال مباراة ودية ضد نادي شباب سيروان الجديد، أُقيمت في محافظة السليمانية، ضمن استعدادات الفرق الشبابية للموسم المقبل.

وقال مصدر في نادي خاك، لوكالة شفق نيوز، إن "اللاعب علي إياد تعرض لضربة قوية بالكرة على وجهه خلال مجريات المباراة، ما أدى إلى إصابته بنوبة صرع مفاجئة"، مبيناً أن "اللاعب فقد وعيه وتم نقله على الفور إلى أحد مستشفيات السليمانية لتلقي العلاج".

وأكد المصدر أن "اللاعب ما يزال تحت العناية الطبية، في حين تواصل إدارة النادي متابعة حالته الصحية بالتنسيق مع الكادر الطبي المشرف".

وتأتي هذه المباراة ضمن التحضيرات الفنية التي يجريها نادي خاك وشباب سيروان الجديد، في إطار تعزيز جاهزية الفرق الشبابية في إقليم كوردستان ومحافظة كركوك استعداداً للموسم الرياضي المقبل.