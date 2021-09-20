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كرة اليد.. ناديا التعاون والكوفة يتأهلان لمصاف الدوري الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2021-09-20T19:51:21+0000
كرة اليد.. ناديا التعاون والكوفة يتأهلان لمصاف الدوري الممتاز

شفق نيوز/ تأهل فريقا نادي التعاون ونادي الكوفة، يوم الاثنين، إلى مصاف فرق الدرجة الممتازة لكرة اليد للموسم 2021- 2022.

واختتم مساء اليوم دوري الدرجة الأولى بتتويج فريق التعاون ممثل محافظة الانبار بلقب الدوري وبفارق الأهداف عن فريق الكوفة المستضيف الذي حل ثانياً.

وكانت نتائج مباريات اليوم الأخير للدوري قد شهدت فوز فريق التعاون على فريق أوروك ب 21-27. بينما شهدت المباراة الثانية فوز فريق الكوفة على فريق الزبير ب 27 - 32.

وفي الختام تم توزيع الجوائز والهدايا على الضيوف و الفرق صاحبة المراكز الثلاثة الأولى، حيث احتل فريق التعاون المركز الأول وفريق الكوفة المركز الثاني وفريق أوروك المركز الثالث.

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