كرة اليد.. فوز ديالى والحشد والاتحاد يؤجل مباريات لارتباط المنتخب بمواجهات خارجية

شفق نيوز/ تمكن فريق ديالى في كرة اليد، اليوم الجمعة، من تحقيق الفوز على مضيفه بلدية البصرة، بنتيجة 31-20.

وجرت المباراة في قاعة نفط البصرة ، كما فاز فريق الحشد الشعبي على ضيفه المسيب بنتيجة 37- 14 ضمن منافسات الدور الثاني من المرحلة الاولى لدوري النخبة العراقي لكرة اليد.

وقال حسام عبد الرضا عضو المكتب الإعلامي لوكالة شفق نيوز، إن "المنافسات تستمر يوم غد بلقاء واحد يجمع فريقا السليمانية وكربلاء في قاعة السليمانية ، بينما يلتقي نادي القاسم ونفط البصرة يوم الاثنين في في قاعة السلام الرياضية بالنجف".

واشار الى ان "الاتحاد قرر تأجيل بقية مباريات الدور الثاني لفسح المجال أمام منتخبنا الوطني الذي يستعد لمواجهة المنتخب الايراني يومي 6 و 8 من الشهر المقبل في قاعة السلام الرياضية بمحافظة النجف الاشرف ضمن مباريات الأسبوع الدولي".