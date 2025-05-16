كرة اليد.. فوز الكرخ والحشد بمباراتين مؤجلتين

شفق نيوز/ جرت، يوم الجمعة، مباراتين مؤجلتين لحساب الدور الحادي عشر من المرحلة الثانية لدوري النخبة لكرة اليد للموسم 2024-2025.

وحقق فريق الحشد الشعبي فوزا كبيراً على فريق الجيش بفارق عشرة اهداف وبنتيجة 35 – 25، وجرت المباراة في الساعة السابعة من مساء اليوم في قاعة الجيش المغلقة للالعاب الرياضية.

كما فاز فريق الكرخ على فريق الشرطة بنتيجة 25 – 22، وجرت المباراة مساء اليوم في قاعة نادي الشرطة المغلقة.

على صعيد اخر، يعقد اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي لكرة اليد يوم غد السبت، بحضور احمد رياض رئيس الاتحاد العراقي لكرة اليد في العاصمة المصرية القاهرة.

ويشمل الاجتماع انتخاب مجلس ادارة جديد للاتحاد لاربع سنوات قادمة، بعد انتهاء ولاية الاتحاد الذي ترأسه رئيس الاتحاد السعودي فاضل بن علي آل نمر، كما يتضمن الاجتماع مناقشة عدد من الفقرات المدرجة في جدول اعماله.