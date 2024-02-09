كرة اليد.. ثلاثة انتصارات في دوري النخبة العراقي
2024-02-09T17:44:15+00:00
شفق نيوز/ جرت اليوم الجمعة، ثلاث مواجهات ضمن الجولة السادسة لمنافسات دوري النخبة العراقي لكرة اليد للموسم 2023 - 2024.
ففي المباراة الاولى فاز فريق الجيش على فريق ذي قار بنتيجة كبيرة قوامها 28-19 هدف.
وفي المواجهة الثانية فاز فريق نادي الشرطة بفارق كبير بنتيجة 41 - 21 هدف.
أما اللقاء الثالث والاخير الذي شهد تنافساً حاداً بين فريقي نفط البصرة ونغدي نفط ميسان انتهى بفوز نفط البصرة بفارق هدفين بنتيجة 28-26 هدف.
ويتصدر فريق نادي الشرطة ترتيب فرق الدوري العراقي لكرة لليد برصيد 18 نقطة.