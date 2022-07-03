كرة اليد.. العراق يفوز على نظيره الأنغولي ودياً

شفق نيوز / فاز المنتخب العراقي لكرة اليد، يوم الأحد، على نظيره الأنغولي، في مباراة ودية، خاضها ضمن معسكر تدريبي في العاصمة المصرية القاهرة، بنتيجة 32 - 28 هدفاً.

وقال رئيس اتحاد كرة اليد العراقي، محمد الأعرجي، لوكالة شفق نيوز، إن "المباراة الوديه تعتبر الأولى للمنتخب الوطني ضمن المعسكر التدريبي المقام في جمهورية مصر العربية" .

وأضاف الأعرجي، أن "المعسكر يعد استعداداً للمشاركة في دورة التضامن الإسلامي والتى ستقام في مدينة قونيا التركية خلال شهر آب المقبل"، مبيناً أن "المنتخب الأنغولي، يعد من المنتخبات القوية على مستوى إفريقيا والعالم، حيث سبق له أن تأهل مرات عدة لبطولة العالم لكرة اليد، ويمتلك نخبة من اللاعبيين المحترفين في الدوريات الأوروبية".

وأوقعت القرعة، المنتخب العراقي لكرة اليد، ضمن المجموعة الأولى إلى جانب السعودية والمغرب وقطر، في مسابقة كرة اليد بدورة ألعاب التضامن الإسلامي الخامسة، المقررة في تركيا، خلال شهر آب المقبل.