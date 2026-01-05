كرة القدم.. 6 انتصارات وتعادل واحد بالدوري العراقي الممتاز
شفق نيوز- بغداد
جرت يوم الاثنين، سبع مباريات ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.
وأسفرت نتائج المباريات عن فوز فريق الحدود على ضيفه فريق مصافي الجنوب بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.
كما فاز فريق الناصرية على مضيفه فريق كربلاء بهدف دون مقابل.
وتمكن فريق الحشد الشعبي من تحقيق الفوز على مضيفه فريق الكاظمية بهدف دون رد.
فيما فاز فريق نادي الحسين على ضيفه فريق عفك بهدف واحد دون مقابل.
وتمكن فريق غاز الشمال من تحقيق الفوز على ضيفه فريق البحري بهدف دون مقابل.
وفاز فريق الفهد على ضيفه فريق نفط الوسط بهدف وحيد.
وأخيراً تعادل فريق الاتصالات مع ضيفه فريق الجيش إيجابياً بهدف واحد لكل منهما.