كرة القدم.. 6 انتصارات وتعادل واحد بالدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز- بغداد

‏جرت يوم الاثنين، سبع مباريات ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وأسفرت نتائج المباريات عن ‏فوز فريق الحدود على ضيفه فريق مصافي الجنوب بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

كما فاز فريق الناصرية على مضيفه فريق كربلاء بهدف دون مقابل.

‏وتمكن فريق الحشد الشعبي من تحقيق الفوز على مضيفه فريق الكاظمية بهدف دون رد.

‏فيما فاز فريق نادي الحسين على ضيفه فريق عفك بهدف واحد دون مقابل.

‏وتمكن فريق غاز الشمال من تحقيق الفوز على ضيفه فريق البحري بهدف دون مقابل.

‏وفاز فريق الفهد على ضيفه فريق نفط الوسط بهدف وحيد.

‏وأخيراً تعادل فريق الاتصالات مع ضيفه فريق الجيش إيجابياً بهدف واحد لكل منهما.