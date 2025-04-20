كرة القدم.. أوزبكستان تتوج بلقب كأس آسيا للناشئين 2025

شفق نيوز/ حصد منتخب أوزبكستان، يوم الأحد، لقب كأس أمم آسيا للناشئين لكرة القدم تحت 17 عاما، وذلك بعد فوزه على نظيره السعودي بهدفين دون رد في المباراة النهائية للمسابقة التي استضافتها السعودية.

وجاء هدفا المباراة في الشوط الثاني، حيث افتتح موحاميد خاكيموف التسجيل في الدقيقة 51، فيما أضاف زميله صدر الدين خاسينوف الهدف الثاني في الدقيقة 70.

وسبق لمنتخب أوزبكستان، الذي سجل ظهوره الثالث في المباريات النهائية للبطولة القارية، التتويج باللقب عام 2012 في إيران، في حين كان المنتخب السعودي يأمل في رفع الكأس للمرة الثالثة، بعدما سبق أن نالها عامي 1985 و1988.

تجدر الإشارة إلى أن المنتخبين السعودي والأوزبكي قد حجزا مقعديهما ضمن 8 ممثلين للقارة الآسيوية في نهائيات كأس العالم للناشئين، المقرر إقامتها في قطر خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وذلك بعد تجاوزهما دور المجموعات والوصول إلى الدور ربع النهائي في النسخة الحالية من كأس آسيا.