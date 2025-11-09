كرة القدم.. منتخب العراق لفاقدي الاطراف يتعادل سلبيا مع نظيره الايراني

شفق نيوز- بغداد

تعادل المنتخب الوطني العراقي لكره القدم لفاقدي الاطراف، يوم الأحد، سلبياً من دون اهداف في أولى مبارياته مع منتخب ايران في تصفيات كأس العالم.

ويلعب المنتخب العراقي في المجموعة الاولى الى جانب اندونيسيا وسوريا وايران.

واسفرت قرعة المنتخب العراقي لكرة القدم لفاقدي الاطراف التي جرت يوم الجمعة الماضي، عن وقوع الفريق بالمجموعة الاولى من تصفيات كاس العالم.

وانطلقت التصفيات الاسيوية اليوم الأحد في إندونيسيا، على أن تتأهل اربعة منتخبات من كلا المجموعتين الى بطولة كأس العالم.