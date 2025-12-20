كرة القدم.. أمانة بغداد يفسخ عقد محترفين قبيل مواجهة نوروز

شفق نيوز- بغداد

قررت إدارة نادي أمانة بغداد، يوم السبت، فسخ عقدها مع محترفين اثنين بعد قضاءهما سبع جولات من منافسات دوري نجوم العراق لكرة القدم.

‏وقال مصدر بالنادي لوكالة شفق نبوز إن "نادي أمانة بغداد فسخ عقدي الجزائري سفيان فيغولي والتونسي حمدي العبيدي بالتراضي".

‏وأضاف أن "إدارة النادي قدمت الشكر والتقدير للاعبين لجهودهما المبذولة خلال الجولات السبع التي قضوها مع النادي".

وفي وقت سابق من اليوم، أجرى فريق أمانة بغداد وحدته التدريبية بعد وصوله إلى مدينة السليمانية، استعداداً لمواجهة نادي نوروز بعد غدٍ الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

ويحتل فريق أمانة بغداد المركز 14 بعد انتهاء الجولة السابعة لدوري نجوم العراق برصيد 9 نقاط.