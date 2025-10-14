كرة القدم.. سوريا تتأهل إلى كأس آسيا 2027 بالعلامة الكاملة وصدارة المجموعة

شفق نيوز- متابعة

حجز منتخب سوريا لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، مقعده في كأس آسيا 2027 بالسعودية، بعد فوزه على مضيفه ميانمار بثلاثية نظيفة ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الخامسة في الدور النهائي للتصفيات.

وحسم منتخب سوريا الفوز في آخر عشر دقائق، بعد تألق لافت من جانب بابلو صباغ الذي سجل الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين 80 و85 وتكفل محمد الصلخدي بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 87.

ويلتقي في المباراة الثانية من منافسات المجموعة نفسها في وقت لاحق اليوم الثلاثاء منتخب أفغانستان مع نظيره منتخب باكستان.

وذهبت سوريا بعيداً إلى الأمام لتتبوأ صدارة ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة، بالعلامة الكاملة بأربعة انتصارات متتالية، مقابل ست نقاط لميانمار، ونقطة واحدة من ثلاث مباريات لكل من أفغانستان وباكستان.