كرة القدم.. دهوك يرفض العقوبة الانضباطية ويطالب بمراجعة القرار

شفق نيوز- دهوك

أعلن نادي دهوك الرياضي، مساء اليوم الأحد، رفضه الكامل للعقوبات التي أصدرتها لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، معتبراً أنها جاءت "غير عادلة" ولا تعكس حقيقة ما جرى خلال مباراته الأخيرة أمام أربيل.

وأوضح النادي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن انطلاق المباراة تأخر لمدة 15 دقيقة قبل بدايتها، لأسباب وصفها بـ"المشكوك فيها"، مؤكداً أن هذا التأخير كان له تأثير واضح على مجريات اللقاء وأجوائه العامة.

وأشار البيان إلى أن المشرف الأمني تعامل "بعدائية" ورفع تقريراً وصفه النادي بـ"المنحاز"، رغم وجود رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال، كشاهد عيان، والذي يؤكد أن الأحداث التي وقعت كانت صادرة عن جماهير الناديين معاً، وليست من طرف واحد.

وأضاف نادي دهوك أن رد فعل جماهيره جاء نتيجة "تصرفات غير لائقة صدرت عن مسؤول الإعلام في نادي أربيل"، مشدداً على أن تلك الردود لم تؤثر على سير المباراة أو سلامتها.

وطالب نادي دهوك لجنة الانضباط بالتحلي بـ"الشفافية والحياد"، وإعادة النظر في العقوبات الصادرة، مؤكداً في الوقت ذاته استمراره في الدفاع عن حقوق جماهيره وحماية مصالح النادي بالطرق القانونية المتاحة كافة.

وكانت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، أصدرت، الأحد، عقوبات شملت غرامات مالية وحرمان حضور الجماهير على نادي دهوك بسبب مخالفات ضمن منافسات دوري نجوم العراق.

وذكرت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها ناقشت تقرير المنسق الأمني ومراقب مباراة ناديي أربيل ودهوك ضمن دوري نجوم العراق التي جرت بتاريخ 13 كانون الثاني/ يناير الجاري على ملعب فرانسو حريري، وانتهت بنتيجة 2-1 لصالح نادي أربيل.

وبحسب التقرير فإن "جماهير دهوك بدأت بالمشاغبة منذ الدقائق الأولى لدخولهم الملعب، وقيامهم بكسر أبواب مداخل الملعب، ورمي القناني المائية على أرضية الملعب، وتأخر انطلاق المباراة 15 دقيقة بسبب أعمال الشغب، وتكسير كراسي الملعب من قبل جماهير نادي دهوك، ورمي الشعالات الدخانية باتجاه لاعبي نادي أربيل".

وكذلك "التلفظ بألفاظ بذيئة والهتافات المسيئة داخل الملعب، وسب حكم المباراة والحكم المساعد، وضعف إجراءات التفتيش من قبل نادي أربيل، واضطرار القوة الأمنية إلى طلب قوة أمنية إضافية للسيطرة على الوضع".

وبناءً على ذلك قررت اللجنة تغريم نادي دهوك 15 مليون دينار عراقي، وحرمان جماهير النادي من الدخول إلى الملعب (أرضهم المفترضة) لمباراة واحدة.