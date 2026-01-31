كرة القدم.. انتصاران وتعادل في دوري نجوم العراق

شفق نيوز- بغداد

جرت، يوم السبت، ثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة 16 من دوري نجوم العراق لكرة القدم، عند الساعة 5:30 مساءً، أسفرت عن فوز الطلبة على الغراف، والشرطة على النجف، وتعادل الكرخ مع الكرمة.

وفي المباراة الأولى فاز فريق الطلبة على ضيفه الغراف بنتيجة 3-1، وجرت المباراة على ملعب النجف الدولي.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف واحد لكلا الفريقين، سجل الطلبة أولاً عن طريق زيد إسماعيل في الدقيقة السابعة، وجاء هدف التعديل للغراف في الدقيقة 40+5 من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب فيديليس كوكو.

وفي الشوط الثاني سجل الطلبة هدفه الثاني عن طريق حبيب الوسلاتي في الدقيقة 54، وسجل الطلبة هدفه الثالث في الدقيقة 61 عن طريق سيف رشيد.

وفي المواجهة الثانية حقق فريق الشرطة فوزاً قاتلاً على ضيفه فريق النجف 2-1، في المباراة التي جرت على ملعب نادي الشرطة الجديدة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم فريق الشرطة بهدف دون مقابل للنجف جاء الهدف عن طريق ليونيل اتيبا في الدقيقة 45+4.

وفي الشوط الثاني سجل فريق النجف هدف التعديل عن طريق سجاد رعد في الدقيقة 71، وفي وقت قاتل جاء الهدف الثاني للشرطة عن طريق ليونيل اتيبا في الدقيقة 90+4 عن طريق مناف يونس.

وشهدت نهاية المباراة مشاجرات بالأيادي بين لاعبي الشرطة والنجف بعد مشاحنات بين اللاعبين بعد الخسارة الموجعة للنجف.

وفي المباراة الأخيرة تعادل فريق الكرمة مع ضيفه فريق الكرخ بهدف واحد لكل منهما، وجرت المباراة على ملعب الجولان في الرمادي.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الكرمة بهدف دون مقابل للكرخ جاء الهدف عن طريق اللاعب تياكو ليونكو في الدقيقة 29.

وفي الشوط الثاني سجل الكرخ هدف التعديل عبر اللاعب يونس حمود في الدقيقة 79.