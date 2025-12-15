كرة القدم.. انتصاران وتعادلان في الدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز- بغداد

جرت يوم الاثنين، أربع مباريات ضمن منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، وأسفرت نتائجها عن تحقيق انتصارين مقابل تعادلين، في جولة شهدت تنافساً واضحاً بين الفرق.

ففي المباراة الأولى، تمكن فريق الكاظمية من تحقيق فوز مستحق على ضيفه فريق الحسين بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في مباراة قدم فيها الكاظمية أداءً مميزاً.

وفي اللقاء الثاني، حسم فريق كربلاء مواجهته أمام ضيفه نفط الوسط لصالحه بعد تفوقه بهدف واحد دون مقابل.

من جهته، تعادل فريق البحري مع ضيفه فريق الحدود إيجابياً بهدف واحد لكل منهما، في مباراة اتسمت بالندية والإثارة تقاسم بعدها الفريقان نقاط اللقاء.

وفي ختام مباريات الجولة، فرض التعادل السلبي نفسه على مواجهة عفك وضيفه فريق البيشمركة، لتنتهي المباراة دون تسجيل أهداف.