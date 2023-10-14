كرة القدم النسائية.. 29 لاعبة في قائمة منتخب الناشئات العراقي تحضيراً للاستحقاقات المقبلة

شفق نيوز/ أعلن الملاك التدريبي لمنتخب ناشئات العراق لكرة القدم دون 17 عاماً، يوم السبت، عن القائمة النهائية للاعبات اللواتي سيشاركن في بطولة كأس غرب آسيا التي تستضيفها العاصمة اللبنانية بيروت مطلع الشهر المقبل.

وذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مدرب المنتخب علي حسن، اختار 29 لاعبة للانخراط في تدريبات المنتخب التي بدأت اليوم في العاصمة بغداد تحضيراً للاستحقاقات الخارجية المقبلة.

وقالت عضو المكتب التنفيذي للاتحاد، المشرفة على اللجنة النسوية، رشا طالب، إن تدريبات منتخب الناشئات تولد أعوام 2006، و2007، و2008 تستمر حتى 23 من الشهر الجاري يعقبها الدخول في معسكرٍ تدريبي خارجي، قبل المشاركة الرسمية في منافسات بطولة غرب آسيا في السابع من الشهر المقبل.

وبينت أن القائمة التي تم اختيارها بعد مرحلة الاختبارات خلال الفترة الماضية ضمت 29 لاعبة وقع عليهن الاختيار، وهُنَ: دلباك جبور كارس، آرينه سمير عزيز، آنيا أبو بكر محمد، زينب لؤي عدنان، لحراسة المرمى، واللاعبات، مروة جيان إحسان، سجى كاظم كريم، حوراء صفاء كامل، مينا قابل مصطفى، رِوزين محمد أبو زير، داناس آراس علي، سانتا عامر يعقوب، ديما متي خضر، فينوس عبد الله نوري، آية سرمد عبد الكريم، كازاو محمد حيدر، ألماس حجي مطو، برزه نظام شوكت، فيردوس محمد أمين، شهوين دلشاد عوني، هيفاء هاشم داود، شيوه عارف نوري، ملاك أمير متي، مينا سرحان مصطفى، حنين محمود حسن، زيوين أكرم رزا، تانيا شهاب أحمد، لافين بختيار عزيز، براء حسين جميل، روان وليد خالد.