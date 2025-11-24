كرة القدم.. الكشف عن تشكيلة منتخب العراق للسيدات للقاء السعودية

شفق نيوز- بغداد

أعلن مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم على الساحات المكشوفة عبد الوهاب ابو الهيل، عن تشكيلة منتخب السيدات لمواجهة منتخب السعودية مساء اليوم الاثنين، ضمن الجولة الأولى من بطولةِ غرب آسيا التاسعة بمدينة جدة السعودية.

وتألفت التشكيلة من خالات اسعد لحراسة المرمى واللاعبات هيلين توفيق ولافين ثابت ونور الجواهري وتبارك الرحمن مؤيد ومينا عمر وشوخان نور الدين وبرزه نظام ونادية فاضل وديانا داود ومروة احسان.

وتنطلق المباراة عند الساعة 7:45 مساءً في ملعب الملك عبدالله بمدينة جدة في السعودية.

وتقام بطولة اتحاد غرب اسيا للسيدات في 24 تشرين الثاني وتستمر حتى 2 كانون الاول 2025، تليها مباشرة بطولة اتحاد غرب آسيا للواعدات تحت 14 عاماً من 5 الى 13 كانون الاول 2025.