كرة القدم.. العراقي أيمن حسين بالمرتبة الرابعة لهدافي قارة آسيا

شفق نيوز/ كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الخميس، عن ترتيب الهدافين بعد انتهاء الجولة الثامنة من تصفيات قارة آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وشهدت القائمة تواجد لاعب المنتخب العراقي أيمن حسين ضمنها والذي جاء بالمركز الرابع إلى جانب أربعة لاعبين آسيويين.

وبحسب القائمة جاء بالترتيب الأول المعز علي من قطر وسجل لغاية الآن 12 هدفاً، وحلّ اللاعب الكوري الجنوبي سون هيونغ مين، ثانياً برصيد 10 أهداف، والإيراني مهدي طارمي بالمركز الثالث وسجل 9 أهداف.

بينما جاء خمسة لاعبين بالمركز الرابع ولكل واحد منهم 8 أهداف، من بينهم لاعب منتخب العراق أيمن حسين، وفابيو ليما من الإمارات، وناوميتشي أويدا من اليابان، وسردار آزمون من إيران، ويزن النعيمات من الأردن.

بينما جاء الأردني موسى التعمري بالمركز الخامس وسجل 7 أهداف، وحلّ اللاعب الياباني كوكو أوغاوا بالمركز السادس وسجل 6 أهداف.

ويستضيف المنتخب العراقي نظيره الكوري الجنوبي بملعب البصرة الدولي "جذع نخلة" ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، يوم الخميس الموافق 5 من شهر حزيران/ يونيو المقبل عند الساعة 9:15 مساءً.