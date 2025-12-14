كرة القدم العراقية تواجه خطر التوقف (وثيقة)

شفق نيوز- بغداد

أعلن 37 حكماً من حكّام كرة القدم في العراق، بمختلف الدرجات، يوم الأحد، اتخاذهم قراراً بالامتناع عن إدارة المباريات خلال المرحلة المقبلة ومن البطولات المحليات كافة، احتجاجاً على عدم تسديد مستحقاتهم المالية.

وقال الحكّام في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنهم قرروا "عدم التحكيم في منافسات دوري نجوم العراق، ودوري الدرجة الممتازة، وبطولة الكأس، ودوري الدرجة الأولى، بسبب تاخر صرف مستحقاتهم المالية لمدة ستة أشهر".

وأوضح الحكّام في بيانهم، أن اغلبهم يعتمد في معيشته على الأجور التي يتقاضونها من إدارة المباريات، إلا أنهم اضطروا إلى اتخاذ قرار الانسحاب من التحكيم لعدم توفر مصدر دخل يمكّنهم من الإنفاق على عوائلهم.

واشار البيان، إلى أن قرار الامتناع يشمل جميع الدرجات التحكيمية وكافة البطولات والمسابقات التي تندرج ضمن منهاج الاتحاد العراقي لكرة القدم.

ووفقاً للبيان ذاته، فإن 37 حكماً دولياً وحكماً من الدرجة الأولى قاموا بتدوين أسمائهم ضمن قائمة الامتناع عن قيادة أية مباراة رسمية، ما لم يتم تسديد مستحقاتهم المالية المتأخرة، والتي امتد تأخيرها إلى ستة أشهر.