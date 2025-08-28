كرة القدم.. استقالة مفاجئة لرئيس ناد رياضي عراقي

شفق نيوز- بابل

أعلن رئيس الهيئة المؤقتة لنادي القاسم الرياضي لكرة القدم، رسول جاسم، يوم الخميس، الاستقالة من المنصب بسبب "تدخلات سلبية" من جماهير وشخصيات في عمل إدارة النادي، وسط حالة من الاستغراب لهذا القرار خصوصاً وأنه جاء قبل 5 أيام فقط من اختيار الإدارة الجديدة.

وفي هذا السياق، أبدى مصدر في إدارة النادي، لوكالة شفق نيوز، استغرابه لهذا القرار الذي "جاء في وقت غير مناسب في ظل الاستعداد لتشكيل إدارة جديدة بعد 5 أيام فقط".

ورأى، أن "جاسم تسرع في قراره لا سيما وأن فريق كرة قدم النادي الذي يعد واجهة النادي يواصل استعداداته بمعسكره التدريبي في أربيل تحضيراً لدوري نجوم العراق، وهذا القرار قد يربك عمل الإدارة والفريق".

وبحسب المصدر، فإن "هناك ضغوطاً تمارس حالياً على جاسم، لمحاولة ثنيه عن الاستقالة، وسيتم حسم الموقف خلال الساعات المقبلة".

وكان رئيس الهيئة المؤقتة لنادي القاسم، رسول جاسم، ذكر في بيان الاستقالة الذي ورد لوكالة شفق نيوز أنه "نظراً لما يمر به نادينا من ظروف استثنائية، أبرزها عقوبة الحظر من تسجيل اللاعبين المحترفين والمحليين، ولما لاحظته من تدخلات سلبية من بعض الجماهير وبعض الشخصيات في عمل إدارة النادي".

وهذه التدخلات - وفق رؤيته - لا تهدف إلى ما يحقق مصلحة الفريق، وإنما لدوافع شخصية وسياسية تسعى إلى إفشال مشروع التغيير الذي نجحنا في تحقيق أغلب أهدافه.

كما أنها تشكل سابقة خطيرة تهدد مستقبل النادي، خصوصاً بعد أن حقق إنجازات ونتائج مميزة في الموسم السابق، واحتل مراكز متقدمة أزعجت أعداء النجاح، على حد قوله

وتابع جاسم: "أنني لا أرغب أن أكون سبباً في أي فشل محتمل نتيجة لهذه التدخلات، لذلك أعلن أمام جماهير النادي الحقيقية التي يقع على عاتقها واجب دعم الفريق والوقوف معه في الأزمات، استقالتي الرسمية من إدارة النادي بعد خدمة امتدت أكثر من 15 عاماً عملت خلالها بتفانٍ وإيثار".