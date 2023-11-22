كرة العراق الناشئة تحقق الفوز على سوريا ودياً

شفق نيوز/ تمكن منتخب ناشئة العراق لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، من الفوز على ضيفه السوري بهدف دون مقابل ودياً، ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة غرب آسيا.

وجرت المباراة في الساعة السابعة من مساء اليوم على ملعب نادي الزوراء في العاصمة بغداد.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي من دون أهداف، وفي الشوط الثاني جاء هدف التقدم للمنتخب العراقي عن طريق اللاعب زين العابدين جاسم في الدقيقة 79، لينتهي اللقاء بتقدم العراق بهدف دون رد لسوريا.

وتستضيف سلطنة عُمان بطولة كأس غرب آسيا التي تقام للفترة من 10 ولغاية 20 من شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل، بمشاركة منتخبات العراق، وعُمان (المستضيف)، والأردن، والإمارات، وسوريا، والسعودية، ولبنان، واليمن.