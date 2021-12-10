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كرة الطائرة.. هذه نتائج ست مباريات للدوري المصاحب للممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2021-12-10T16:09:19+0000
كرة الطائرة.. هذه نتائج ست مباريات للدوري المصاحب للممتاز

شفق نيوز/ جرت يوم الجمعة ست مواجهات ضمن منافسات دوري الاشبال المصاحب لدوري الكرة الطائرة الممتاز.

واسفرت النتائج عن فوز فريق نادي الحبانية على نادي بسطاملي بثلاثة اشواط مقابل لاشيء ضمن مباريات المجموعة B من دوري الناشئين المصاحب لدوري اندية العراق الدرجة الممتازة.

وضمن نفس المنافسات فاز نادي البحري على نادي مدينة الشهداء بثلاثة اشواط مقابل لاشيء ضمن مباريات المجموعة D.

وفاز نادي البيشمركة على نادي قره قوش بثلاثة اشواط مقابل لاشيء ضمن مباريات المجموعة A ، في حين انتصر نادي الجيش على نادي الصناعة بثلاثة اشواط مقابل لاشيء ضمن مباريات المجموعة C .

وفاز نادي حديثة على نادي مصافي الشمال بثلاثة اشواط مقابل شوط واحد ضمن مباريات المجموعة B، كما فاز نادي اربيل على نادي دوكان بثلاثة اشواط مقابل لاشيء ضمن مباريات المجموعة A .

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