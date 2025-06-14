كرة الطائرة العراقية.. 3 مقررات هامة وصعود وهبوط أندية

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي للكرة الطائرة، عن ثلاث مقررات هامة أولها صعود ثلاث اندية من الدرجة الأولى إلى "دوري الكبار" الدوري العراقي الممتاز للموسم 2025-2026.

وقال رئيس الاتحاد العراقي حبيب علي اللاوندي، لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد العراقي قرر صعود 3 أندية لمصاف الدوري الممتاز، وهي اندية، الهندية وسولاف ومصافي الوسط، وهبوط 3 أندية بالمقابل إلى درجة أدنى، وهي الجيش والأهواء وابو ريشة".

الى ذلك أكد اللاوندي أن "الاتحاد حدد الثامن والعشرين من شهر تموز المقبل، موعداً لانطلاق منافسات بطولة الشابات، والتي ستقام منافساتها في محافظة كركوك".

وأضاف أن "الاتحاد قرر إقامة معسكر تدريبي لمنتخب الناشئين لمدة عشرة أيام في محافظة كركوك اعتباراً من اليوم، وذلك إستعداداً للبطولة العربية التي ستنطلق منافساتها في الرابع عشر من شهر آب المقبل في العاصمة الأردنية عمان".