كرة الطائرة العراقية تخسر من الصين تايبيه وتلاقي تايلند غداً في البطولة الآسيوية

شفق نيوز/ خسر منتخب العراق للكرة الطائرة، يوم الأربعاء، أمام منتخب الصين تايبيه بثلاثة أشواط للاشيء في بطولة آسيا.

وانتهت الاشواط الثلاثة لصالح الصين تايبيه بواقع (19-25) (18-25) (18-25). وسيواجه منتخب العراق نظيره التايلندي غداً للتنافس على المركزين 8 الى 12.

وكان المنتخب العراقي قد خسر أمام صاحب الأرض والجمهور المنتخب الإيراني بثلاثة أشواط مقابل شوط وحيد بواقع (25-19) (12-25) (15-25) (14-25) وتأهلا معاً للدور القادم.

وحقق منتخب العراق انتصاره الوحيد في مستهل مشواره بالبطولة الآسيوية على منتخب هونغ كونغ بثلاثة أشواط مقابل شوطين بواقع (25-21) (25-16) (14-25) (22-25) (15-12).