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كرة الصالات.. 6 فرق بينها الشرطة والجوية تحقق الفوز ضمن الجولة 24

Category: ريـاضة

Date: 2021-04-25T18:06:37+0000
كرة الصالات.. 6 فرق بينها الشرطة والجوية تحقق الفوز ضمن الجولة 24

شفق نيوز / حققت فرق نفط الوسط والشرطة والجوية ومصافي الوسط والأمانة والشرقية، الفوز يوم الأحد، ضمن الجولة 24 من دوري كرة الصالات الممتاز.

في اللقاء الأول، فاز فريق نادي الشرقية على فريق مادي شهريان 10-3، بينما فاز فريق نفط الوسط على بلدية الناصرية بنتيجة 5-0.

في حين حقق فريق أمانة بغداد الفوز على غاز الجنوب بنتيجة 5-2، بينما فاز فريق الشرطة على مصافي الجنوب بنتيجة 4-2.

كما حقق فريق مصافي الوسط الفوز على غاز الشمال 3-2، وفاز القوة الجوية على فريق نادي الجيش 2-0.

وتتواصل منافسات الجولة 24 من البطولة، يوم غد، ففي الساعة الواحدة ظهرا، ستحتضن قاعة نفط البصرة، لقاء فريق نادي الجنوب وفريق نادي الجنسية.

وتقام الثانية، في الساعة الرابعة عصرا، في قاعة نفط البصرة بين نفط البصرة واوروك.

ويتصدر فريق نفط الوسط ترتيب الفرق برصيد 58 نقطة، مع انتهاء الجولة 24.

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