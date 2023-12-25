"كرة الصالات".. 6 انتصارات وتعادل واحد في دوري المحترفين

شفق نيوز/ جرت اليوم الاثنين، سبع مباريات ضمن منافسات الجولة السادسة لدوري المحترفين العراقي لكرة الصالات.

وأسفرت نتائج المباريات السبع عن، فوز نادي أمانة بغداد على نادي بلدية البصرة بنتيجة 6-1، وفوز نادي الحشد الشعبي على نادي غاز الجنوب بنتيجة 5-2، وفوز نادي القوة الجوية على نادي نينوى بنتيجة 3-2.

في حين حقق نادي الدفاع الجوي الفوز على نادي المصافي بنتيجة 6-2، وفاز نادي الشرطة على نادي الشباب البصري بنتيجة 9-4، نادي نفط البصرة حقق الفوز على آليات الشرطة بنتيجة 5-0، وأخيراً تعادل نادي نفط الوسط مع نادي الموارد المائية بنتيجة 2-2.