كرة الصالات.. 6 انتصارات في دوري المحترفين

شفق نيوز/ جرت اليوم الجمعة، 6 مواجهات في منافسات الجولة السابعة من المرحلة الاولى لدوري المحترفين العراقي لكرة الصالات.

وأسفرت نتائج المباريات عن فوز نادي غاز الجنوب على نادي امانة بنتيجة 6-4، وفوز نادي الحشد الشعبي على نادي القوة الجوية بنتيجة 8-4، وفوز نادي الدفاع الجوي على نادي الشرقية بنتيجة 3-2 ، وفوز نادي نينوى على نادي الشباب البصري بنتيجة 6-1، وفوز نادي نفط البصرة على نادي المصافي بنتيجة 5-4 ، وفوز نادي الشرطة على الموارد المائية بنتيجة 5-4.