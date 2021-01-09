كرة الصالات.. 5 انتصارات وتعادل واحد بالجولة الـ12

شفق نيوز/ حققت فرق الجيش وشهربان ونفط الوسط وامانة بغداد وغاز الجنوب، يوم السبت، الفوز ضمن منافسات الجولة الـ12 في دوري كرة الصالات الممتاز.

وفاز فريق نادي الجيش على فريق نادي القوة الجوية 2-1 ، كما حقق فريق نادي شهربان الفوز على فريق نادي اوروك 5-1.

وفاز فريق نادي نفط الوسط على فريق نادي الشرقية 6-3 ، بينما انتهت مباراة نادي امانة بغداد ونادي الجنوب 1-0 للامانة.

كما فاز فريق نادي غاز الجنوب على فريق نادي مصافي الجنوب بنتيجة 5 - 4 ، وتعادل فريق نادي مصافي الوسط مع فريق نادي الجنسية 2-2 .

وتقام يوم غدٍ الاحد مباراة واحد ضمن المنافسات ذاتها تجمع فريقي نادي بلدية الناصرية مع فريق نادي الشرطة في تمام الساعة الثانية من بعد الظهر .