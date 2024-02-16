كرة الصالات..  4 انتصارات في دوري المحترفين العراقي

شفق نيوز/ حقق فريق نادي الموارد المائية، يوم الجمعة، الفوز على نظيره بلدية البصرة بخمسة أهداف مقابل هدفين، ضمن الجولة (17) من دوري المحترفين العراقي لكرة الصالات.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز: إن "المباراة حضرها نائب رئيس اللجنة زياد شامل، ومدرب منتخبنا الوطني لكرة الصالات البرازيلي ريكاردو سوبرال وجهازه المساعد، لمتابعة مستويات اللاعبين واكتشاف لاعبين جدد بارزين".

وأضاف "ضمن المنافسات ذاتها فريق نادي الشرطة حقق الفوز على مضيفه نادي نينوى بنتيجة (9 - 4)، لحساب الجولة (17)، من دوري المحترفين العراقي لكرة الصالات".

وتابع " فاز فريق نادي نفط الوسط على نظيره الحشد الشعبي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد،ضمن المنافسات ذاتها، كما فاز فريق نادي القوة الجوية على فريق الدفاع الجوي بأربعة أهداف مقابل هدفين".