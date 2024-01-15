"كرة الصالات".. 4 انتصارات في دوري المحترفين

شفق نيوز/ فاز نادي مصافي الوسط على نظيره الحشد الشعبي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن مباريات الجولة (11) من دوري المحترفين العراقي لكرة الصالات.

كما حقق نادي نفط البصرة الفوز على ضيفه الدفاع الجوي بنتيجة (6-4)، ضمن المنافسات ذاتها .

وحقق نادي الشرطة الفوز على مضيفه بلدية البصرة بنتيجة (7-1) هدف .

وضمن المنافسات ذاتها تغلب نادي امانة بغداد على نادي الشباب البصري بسبعة أهداف مقابل هدف واحد.

واختارت اللجنة الفنية لدوري المحترفين باتحاد الكرة العراقي مدرب نادي غاز الجنوب (ناجي حميد)، الأفضل في الجولة (11) من دوري المحترفين العراقي لكرة الصالات.

كما اختارت ابراهيم سامي لاعب نادي نفط البصرة، افضل لاعب بالجولة (11).