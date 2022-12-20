كرة الصالات والشاطئية تطبق نظام التراخيص الموسم المقبل

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تطبيق نظام التراخيص للموسم المقبل في دوري كرة الصالات والشاطئية، وتحديد موعد بدء دوري الدرجة الأولى، فيما كشف عن مساعي تشكيل منتخب شاطئي للمشاركة في تصفيات كاس العالم.

وقالت لجنةُ كرة الصالات والشاطئيّة في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها "أصدرت عدداً من القراراتِ التي تصبُّ في مصلحةِ اللعبة وتنشيطها محلياً ودولياً، وهي إقامةُ دورةٍ تدريبيّةٍ (Level 1) مطلع شهر شباط من العامّ المقبل، ومفاتحة الإتحادِ الآسيوي لإقامةِ دورتي (Level 2) و(3 Level) منتصف السنة المقبلة.

واضاف البيان انه "مناقشةُ موضوع تراخيص أنديةِ كرة الصالات والشاطئيّة لموسم 2023/2024، وتم الاتفاقُ على تطبيقِ نظام التراخيص للموسم المُقبل، كما قامت اللجنةُ بتوزيع الكرات الجديدة بين الأنديةِ المشاركةِ بدوري الصالات، والمخصصة من قبل الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم، حيث تمّ إلزام الفرق باللعبِ بالكُرةِ الموحدة".

كما تم وفقا للبيان مناقشةُ تشكيلِ منتخب الشاطئيّة ورفعها إلى المكتبِ التنفيذيّ من أجل استحصالِ الموافقة بالمُشاركةِ في التصفياتِ الآسيوية المؤهلة لكأسِ العالم التي ستنطلقُ في شهر آذار المقبل".

وتم "تحديدُ موعد انطلاقِ دوري الدرجةِ الأولى (مجموعة بغداد) يوم 29/12/2022، مع إرسالِ كتابٍ إلى الاتحاداتِ الفرعيّة، بإقامةِ دوري المحافظة للدرجة أعلاه، ويكون التأهلُ من كل خمسة فرقٍ مُشارِكةٍ فريقين إلى الأدوارِ النهائيّة، كما تمت مناقشةُ انطلاق دوري الشباب بمشاركةِ أندية الدوري الممتاز، وتحديد تاريخ 29/12/2022 موعداً لاجتماعِ أندية الدوري الممتاز، لغرضِ الاتفاق على تحديد موعدِ بدء الدوري الذي سيقامُ بنظام المجموعاتِ، إذ سيتمّ تقسيم الفرق على ثلاثِ مجاميع، يتأهل أول وثاني كل مجموعةٍ إلى الأدوارِ الحاسمة وتم تحديد التولدات 2005/2006 للعبِ في دوري الشباب".

وتابع بيان اللجنة انه" تحديدُ يوم 16/12/2022 موعداً لإنطلاقِ دوري الكرةِ الشاطئيّة (المجموعة الجنوبيّة)، ومجموعة الفرات الأوسط بتاريخ 23/12/2022 ، والمجموعة الشمالية بتاريخ 2/1/2023، وتمّ التأكيد على مشرفي دوري الصالات والشاطئيّة بضرورةِ إجبار الأنديةِ صاحبة الأرض على جلبِ سيارة إسعافٍ أثناء المباريات، وفي حالةِ عدم تواجدها، لا يمكن إقامةُ المباراة، ويرفع تقريرٌ إلى لجنةِ الانضباط".

واوضح البيان ان" في حال عدم حُضورِ فريق لمباراتين، تطبقُ عليه لوائحُ لجنة كرة الصالات والشاطئيّة المادة ( 45 ) من الفقرةِ أولاً، ويحرم من المُشاركةِ في البُطولاتِ المتبقية، مع غرامةٍ ماليةٍ قدرها ( خمسة ملايين ) دينار عراقي، وهبوط درجةٍ أدنى. أما في حال الانسحابِ من مباراةٍ واحدةٍ فتتم إحالةُ الفريق المُنسحب على لجنةِ الانضباط للبتّ بالموضوعِ وإصدار القرار الذي تراه مناسبا".

ولفت البيان إلى أنه" سيتمّ تحديد موعد إنطلاق بطولةِ كأس العراق في الإجتماعِ الذي سيعقد مع الأندية يوم 29/12/2022".