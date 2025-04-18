كرة الصالات.. عقوبات شديدة للشرطة بعد الاعتداء على حكم مباراتهم أمام الموارد المائية

شفق نيوز/ قررت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الجمعة، اعتبار نادي الشرطة خاسراً أمام الموارد المائية، في دوري كرة الصالات ومعاقبة المدرب بعد الاعتداء وضرب الحكم، أثناء المباراة التي جمعت الفريقين.

وقال اتحاد الكرة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "لجنة الانضباط في لكرة الاتحادِ العراقيّ لكرة القدم، اجتمعت لمناقشةِ تقرير مشرف وحكام مباراة ناديي الشرطة والموارد المائية ضمن مباراة الدور نصف النهائي في بطولةِ الكأس لكرة الصالات للمحترفين التي جرت يوم السبت 12 نيسان/أبريل الجاري".

وأضاف البيان، أن "حكمُ المباراة قرر إنهاءَ المباراة في الدقيقة 51/10 من الشوط الأول، وكانت نتيجة المباراة تسير لنتيجة (0-1) لصالح نادي الموارد المائية، وقد حصلت أحداثٌ بعد احتساب ركلة جزاء لصالح الموارد المائية، حيث اعترض مساعدُ نادي الشرطة المدعو (فيصل غازي)، وقام بالدخول إلى منتصف أرضِ الملعب، وقام بالاعتداءِ على الحكم الدوليّ (عمرو أحمد) بالقول والفعل، وأشهرت بوجهه البطاقةُ الصفراء إلا أنه استمر بالاعتراض ولم يعد إلى مكانه الطبيعيّ، محاولاً التهجم على الحكمِ، حيث تم إشهار البطاقة الحمراء وتم إخراجه من أرض الملعب".

وتابع: "استمر مدربُ فريق الشرطة أثير جمال، بالاعتراض على حكم المباراة بصورةٍ هستيريةٍ ومبالغ فيها، وهدد بسحب الفريق وقام بالصراخ على الحكم الدوليّ عمرو أحمد بطريقةٍ عدائيةٍ، وتم إخباره أنه إذا أصر على سحبِ الفريق فسيتم إنهاءُ المباراة، واستمر المدرب أثير جمال بالتهجم على حكم المباراة، وقام الحكم بطرده نتيجة اعتدائه على الحكم الدوليّ عمرو أحمد، بضرب يده، والتهديد بألفاظٍ مشينةٍ، مما اضطر حكم المباراة رونق فتاح، إلى إنهاءِ المباراة (بثلاث صافرات)، وقامت قوةُ الملاعب بحماية الطاقم التحكيمي، حيث تم انتظار الحكم لمدة (30) دقيقة حتى إخراج لاعبي نادي الشرطة والمطرودين، وأثناء وصول الحكام الى غرفهم تفاجأوا بكسر بابِ غرفتهم وسرقة حقائبهم، وبعد انتظار أكثر من (20) دقيقة تم استرجاعُ حقائب الحكام باستثناء حقيبة الحكم الدوليّ عمرو أحمد، وبعد البحث من قبل أمن الملاعب وجدوا حقيبته في منزع نادي الشرطة".

ولفت البيان، إلى أن "اللجنة قررت عدَّ نادي الشرطة خاسراً (0-5) في مباراته أمام الموارد المائية، مع غرامةٍ ماليةٍ قدرها (5,000,000) خمسة ملايين دينار عراقي استنادًا لأحكام المادة (7/2/6/6) من لائحة الصالات والشاطئية".

وأشار إلى "معاقبةَ أثير جمال مدرب فريق الشرطة بالحرمان من مرافقة الفريق (مباراتين) استناداً لأحكام المادة (47/2/أ) من لائحة الانضباط والأخلاق للموسم 2024-2025، وبدلالةِ المادة (11/1) والمادة (15/1) من لائحة دوري الصالات والشاطئية".

وقررت اللجنة كذلك، "حرمان مساعد مدرب فريق الشرطة فيصل غازي من مرافقة الفريق (مباراتين) استنادًا لأحكام المادة (47/2/أ) من لائحة الانضباط والأخلاق للموسم 2024-2025 ، وبدلالةِ المادة (11/1) والمادة (15/1) من لائحة دوري الصالات، وتنفيذ العقوبات أعلاه بعد تنفيذِ العقوبة الفنيّة، وصدر القرارُ باتفاق الآراءِ قابلاً للاستئناف".