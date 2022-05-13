كرة الصالات "تغربل" لاعبيها قبل إختيار القائمة النهائية استعدادا لبطولة غرب آسيا

شفق نيوز / أعلن الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم، يوم الجمعة، اختيار 20 لاعباً "حتى الآن" خضعوا للاختبارات في معسكر داخلي بالعاصمة بغداد، فيما بيّن أن عمليات الإضافة والاختيار والابعاد ستستمر لحين الاستقرار على التشكيلة الأفضل لخوض منافسات بطولةِ غرب آسيا نهاية الشهر الحالي.

وقال المدير الإداري للمُنتخب، علي عيسى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "إن مدرب منتخبنا الوطنيّ لكرةِ الصالات، الإيراني محمد ناظم الشريعة، اختار (20) لاعباً من أصل (42) لاعباً خضعوا للاختبارِ ودخلوا في معسكرٍ قصيرٍ استمر أربعة أيامٍ في العاصمةِ بغداد".

وبيّن عيسى أن هذه القائمة أولية، وذلك بعد أن نال هؤلاء اللاعبين ثقةَ المدرب في الاختبارات". مشيراً إلى ان "يوم غدٍ السبت سيتم إجراءُ اختبارٍ جديدٍ للاعبين العشرين، بعدها ستتم إضافةُ مَن يقع عليه الاختيارُ إلى لاعبي المنتخب الذين شاركوا في التَصفيات لتضم القائمة الأوليّة 25 لاعباً".

وأوضح المدير الإداري للمنتخب ان "قائمة العشرين لاعباً التي تم اختيارها تتألف من (علي جبار - مهند هادي - محب الدين جمعة - زين العابدين عبد الرزاق - غيث رياض - علي إياد - فهد ميثاق - حسن علي دخيل - فراس محمد - عباس على دخيل - محمد صادق - حسين علي طعيمة - كرم عباس فاضل - محمد رعد - علي محمد جاسم - محمد إسماعيل - مصطفى إحسان - حامد علاء - ابراهيم احمد - عمر سبتي).

وأكد المُدير الإداري لوطني الصالات أن "المنتخبُ سيدخلُ في معسكرٍ ثانٍ في العاصمةِ بغداد يستمر للفترة من 17 إلى 22 من الشهرِ الحالي، وبعدها سيتم اختيار (19) لاعباً للدخولِ في محافظةِ البصرة بمعسكرٍ تدريبي آخر، قبل المغادرةِ إلى دولةِ الكويت في الثامن والعشرين من شهر أيار الحالي للمشاركةِ في بطولةِ غرب آسيا".