كرة الصالات.. تحديد موعد المباراة النهائية لدوري المحترفين

شفق نيوز- بغداد

حددت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، موعد المباراة النهائية لدوري المحترفين لكرة الصالات (ادوار الـبلاي اوف) بين فريقي الشرطة والمصافي.

وتجري المواجهة في قاعة نادي الشرطة يوم الاربعاء المقبل عند الساعة 3:00 عصراً.

وبلغ فريق الشرطة المباراة النهائية لدوري المحترفين لكرة الصالات، بعد تعادله أمام دجلة الجامعة بنتيجة (2-2) في الدور نصف النهائي من المنافسات.

ورغم التعادل، حسم الشرطة تأهله إلى النهائي نظرا لأفضليته في جدول ترتيب دوري المحترفين لكرة الصالات، وفق نظام المنافسة المعتمد.

فيما تأهل فريق المصافي إلى المباراة النهائية لدوري المحترفين لكرة الصالات بعد فوزه على نفط البصرة بنتيجة (4-2) في مباراة الدور نصف النهائي من منافسات الـ"بلاي أوف".