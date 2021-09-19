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كرة الصالات تحدد منتصف الشهر المقبل موعداً لانطلاق الدوري

Category: ريـاضة

Date: 2021-09-19T14:16:54+0000
كرة الصالات تحدد منتصف الشهر المقبل موعداً لانطلاق الدوري

شفق نيوز / حددت لجنةُ كرة الصالات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، منتصف شهر تشرين الأول المقبل، موعداً لانطلاق دوري الموسم ٢٠٢١-٢٠٢٢.

جاءَ ذلك خلال المؤتمر الفني الذي عقد يوم الأحد، في مقر الاتحاد، وحضرَ الاجتماع عضو اتحاد الكرة غالب الزاملي، وأعضاء لجنة كرة الصالات.

وقال عضو الاتحاد، غالب الزاملي، خلال المؤتمر، "علينا مواصلة النجاحات التي تحققت في دوري الموسم الماضي، والاستفادة من الإيجابيات وتعضيدها ومحاولة تصحيح السلبيات بعد تشخيصها بشكلٍ دقيقٍ ومعالجتها".

وأضاف الزاملي: "نسعى إلى وضع خطط واستراتيجيات آنية ومستقبلية، لغرض النهوض بواقع اللعبة، من خلال رفع المستوى الفني للدوري والذي ينعكس بالإيجاب على مستوى المنتخبات الوطنية التي نسعى جاهدين لعودتها إلى وضعها السابق".

من جانبهِ، لفت رئيس لجنة كرة الصالات، صبحي رحيم، إلى أن "هذا الموسم سيكون مختلفاً عن المواسم السابقة من ناحية التنظيم وعدد الفرق المشاركة، وأن دوري هذا الموسم سيتكون من 16 فريقاً".

وشهد الاجتماع الاتفاق على إعطاء مدة جديدة، إلى الفرق التي لم تجلب كتب مشاركة تصل لغاية يوم 3/10/2021، لتأكيد مشاركتها من عدمها في بطولة الدوري الممتاز لكرة الصالات موسم 2021/2022.

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