كرة الصالات.. الموارد المائية بطلا لكأس العراق

شفق نيوز/ توج نادي الموارد المائية، يوم الجمعة، بطلاً لكأس العراق، لكرة الصالات لعام 2025 بتغلبه على نفط البصرة بركلات الترجيح.

وقد انتهت المباراة النهائية بين الفريقين بوقتها الاصلي بالتعادل الايجابي بهدفين لكلا الفريقين، لتحسم بعدها المباراة بركلات الترجيح ويخطف فريق الموارد المائية اللقب ويتوج بطلاً.

إلى ذلك، تأهل فريقي ديالى والجنوب إلى الدور نصف النهائي بمنافسات نهائيات الدوري الممتاز المؤهل الى دوري المحترفين للموسم المقبل.

وقد جاء التأهل بعد تعادل الفريقين 2-2، حيث تأهل الجنوب أولاً وديالى ثانياً إلى الدور نصف النهائي.