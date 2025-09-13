الصالات العراقي يعود الى بغداد بعد تأجيل تصفيات آسيا في السعودية

شفق نيوز- بغداد

يعود المنتخب العراقي لكرة الصالات، اليوم السبت، الى بغداد، قادماً من معسكره التدريبي في البحرين بعد أن كان مقرراً أن يتوجه إلى السعودية لخوض التصفيات الآسيوية المقررة في الشهر الحالي.

وقال علي عيسى مدير الفريق العراقي لوكالة شفق نيوز، إن "المنتخب العراقي يصل عصر اليوم الى بغداد قادماً من المنامة بعد إلغاء التوجه من البحرين إلى السعودية وذلك بعد قرار الاتحاد الآسيوي تأجيل التصفيات الآسيوية الخاصة بمنتخب العراق المقررة في المملكة العربية السعودية للمدة من 20 ولغاية 24 أيلول/سبتمبر الحالي".

وأضاف أن "الاتحاد الآسيوي قرر تأجيل مباريات مجموعة العراق الرابعة فقط والتي تضم العراق والسعودية البلد المضيف، والصين تايبيه، وباكستان، إلى يوم 18 من شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل وذلك لأسباب تنظيمية".

ويشارك في التصفيات الآسيوية بحسب تقسيم الاتحاد الآسيوي، 31 منتخباً، تم توزيعها على ثماني مجموعات، سبع منها تضم أربعة منتخبات، ومجموعة واحدة تضم ثلاثة منتخبات.

وتضم قائمة المنتخب العراقي 19 لاعباً هم حارث سعد، طارق زياد، حيدر مجيد، مهند عبدالهادي، مصطفى إحسان، محب الدين جمعة، حيدر صافي، سالم فيصل، سالم كاظم، صهيب وليد، حسين أحمد، عمر سبتي، إبراهيم أحمد، علي شهاب، غيث رياض، حامد علاء، محمد رعد، علي محسن، ووليد خالد.

يشار الى ان المنتخب العراقي أقام معسكرين تدريبيين استعدادا للتصفيات خاص خلالهما 4 مباريات، حيث فاز على منتخب الإمارات خلال المعسكر الأول الذي أقيم في الإمارات بالمباراة الأولى 3-2، وخسر الثانية 2-1، في حين فاز على البحرين في معسكره الثاني في المنامة في اللقاء الأول 3-1، وتعادل في الثانية بنتيجة 2-2.