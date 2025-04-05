كرة الصالات.. الشرطة يتأهل لنصف نهائي الكأس

شفق نيوز/ بلغ فريق الشرطة، نصف نهائي بطولة كأس العراق لكرة الصالات بعد فوزه على فريق الحشد الشعبي بنتيجة ( 3 - 2 ) ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

كما تأهل أمانة بغداد، لدور نصف نهائي دوري الشباب لكرة الصالات بعد فوزه على نفط الوسط 3-2 ضمن الدور ربع النهائي لدوري الشباب لكرة الصالات.

وضمن المنافسات ذاتها، تأهل نفط البصرة الى الدور نصف النهائي بعد فوزه على آليات الشرطة ضمن الدور ربع النهائي لدوري الشباب لكرة الصالات بنتيجة 3 – 0.

من جانب آخر، فاز فريق ديالى على مصافي الشمال بنتيجة 5 - 3 في افتتاح تصفيات مباريات المجموعة الشمالية والغربية المؤهلة للمرحلة النهائية للدوري الممتاز لكرة الصالات.