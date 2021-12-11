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كرة السلة.. منتخبا بغداد وذي قار في نهائي بطولة الجمهورية للاشبال

Category: ريـاضة

Date: 2021-12-11T17:39:13+0000
كرة السلة.. منتخبا بغداد وذي قار في نهائي بطولة الجمهورية للاشبال

شفق نيوز/ تمكن منتخب بغداد من تحقيق الفوز على منتخب بابل بنتيجة 91-48 نقطة ضمن منافسات بطولة الجمهورية للاشبال بكرة السلة ليضرب موعداً مع منتخب ذي قار بنهائي البطولة .

وفاز منتخب ذي قار بكرة السلة على منتخب واسط بنتيجة 73-21 نقطة ليحجز مقعدا في نهائي البطولة غداً .

وقال حسين العميدي رئيس اتحاد السلة لوكالة شفق نيوز، "ستقام مباراتي تحديد الثالث والرابع والاول والثاني في قاعة الشعب المغلقة للالعاب الرياضية ببغداد يوم غد الاحد".

وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين منتخبي واسط وبابل في الساعة الحادية عشر صباحاً، بينما تقام المباراة النهائية بين منتخبي بغداد وذي قار في الساعة الواحدة ظهراً .

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