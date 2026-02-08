كرة السلة.. سيدات غاز الشمال يخسرن أمام الشارقة الإماراتي

شفق نيوز- أبو ظبي

خسر فريق نادي غاز الشمال العراقي للسيدات، يوم الأحد، أمام نادي الشارقة الإماراتي بنتيجة 79–62 ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الأندية العربية للسيدات لكرة السلة الجارية حالياً في دولة الإمارات.

وكان غاز الشمال قد خسر أمام نادي الفحيص الأردني، بطل النسخ السابقة من هذه البطولة بنتيجة 93–60 بعد مواجهة قوية بين الفريقين.

وشهد أول انتصار لغاز الشمال على نادي الحالة البحريني بنتيجة 68 - 55، وفاز في ثاني مواجهات ضمن البطولة على نادي خورفكان الإماراتي صاحبة الأرض والجمهور بنتيجة 71–81.