كرة السلة.. العراق يخسر أمام البحرين بتصفيات كأس العالم

شفق نيوز/ خسر المنتخب الوطني العراقي لكرة السلة، يوم الجمعة، أمام مضيفه البحريني 95 - 92 ضمن تصفيات كاس العالم بكرة السلة.

وقال خالد نجم امين سر الاتحاد، رئيس الوفد لوكالة شفق نيوز، "لقد انتهت المباراة بوقتها الاصلي بالتعادل 85 وبعد التمديد الاضافي للقاء فاز البحرينيون بعد اصابة ثلاثة من لاعبينا بالتشنج".

واضاف، "لو كان اللاعبون الثلاثة الذين ابعدوا مع الفريق لفزنا بفارق كبير".

وابدى نجم "اسفه للحرب النفسية والاسلوب الغريب الذي اتبعه الاتحاد البحريني ضد الوفد العراقي"، موضحا انهم "لعبوها صح للوصول الى مبتغاهم وهذا ماتحقق لهم".