كرة السلة.. الدفاع الجوي يحسم لقب كأس المثابرة

شفق نيوز- بغداد

‏حسم فريق الدفاع الجوي لكرة السلة، يوم السبت، لقب كأس المثابرة بعد فوزه على فريق دجلة الجامعة نتيجة 73 - 53 نقطة.

وجرت المباراة في قاعة نادي الكرخ العاصمة بغداد عند 6:00 مساء بحضور جماهيري وشخصيات رياضية.

و‏فرض فريق الدفاع الجوي هيمنته على المباراة منذ البداية حيث تقدم فيه النصف الأول من المباراة بفارق 10 نقاط وبنتيجة 32-22 نقطة.

‏وتواصل الدفاع الجوي هيمنته بالفترة الثانية ليبقى متقدما ويتوج بلقب كأس مثابرة التي تقام سنويا قبل أن انطلاق الدوري بين صاحب اللقب الموسم الماضي نادي الدفاع الجوية والوصيف.