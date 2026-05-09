كرة السلة.. الدفاع الجوي يحسم لقب كأس المثابرة
شفق نيوز- بغداد
حسم فريق الدفاع الجوي لكرة السلة، يوم السبت، لقب كأس المثابرة بعد فوزه على فريق دجلة الجامعة نتيجة 73 - 53 نقطة.
وجرت المباراة في قاعة نادي الكرخ العاصمة بغداد عند 6:00 مساء بحضور جماهيري وشخصيات رياضية.
وفرض فريق الدفاع الجوي هيمنته على المباراة منذ البداية حيث تقدم فيه النصف الأول من المباراة بفارق 10 نقاط وبنتيجة 32-22 نقطة.
وتواصل الدفاع الجوي هيمنته بالفترة الثانية ليبقى متقدما ويتوج بلقب كأس مثابرة التي تقام سنويا قبل أن انطلاق الدوري بين صاحب اللقب الموسم الماضي نادي الدفاع الجوية والوصيف.