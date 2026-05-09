كرة السلة.. الدفاع الجوي يحسم لقب كأس المثابرة

كرة السلة.. الدفاع الجوي يحسم لقب كأس المثابرة
2026-05-09T17:21:06+00:00

شفق نيوز- بغداد

‏حسم فريق الدفاع الجوي لكرة السلة، يوم السبت، لقب كأس المثابرة بعد فوزه على فريق دجلة الجامعة نتيجة 73 - 53 نقطة.

وجرت المباراة في قاعة نادي الكرخ العاصمة بغداد عند 6:00 مساء بحضور جماهيري وشخصيات رياضية.

و‏فرض فريق الدفاع الجوي هيمنته على المباراة منذ البداية حيث تقدم فيه النصف الأول من المباراة بفارق 10 نقاط وبنتيجة 32-22 نقطة.

‏وتواصل الدفاع الجوي هيمنته بالفترة الثانية ليبقى متقدما ويتوج بلقب كأس مثابرة التي تقام سنويا قبل أن انطلاق الدوري بين صاحب اللقب الموسم الماضي نادي الدفاع الجوية والوصيف.

Shafaq Live
Shafaq Live
عربي
عربي
Radio radio icon