كربلاء يهزم الحدود ويتأهل إلى الملحق النهائي المؤهل لدوري نجوم العراق

شفق نيوز- بغداد

حسم فريق كربلاء، السبت، بطاقة التأهل إلى الملحق النهائي المؤهل لدوري نجوم العراق، بعد فوزه على نظيره الحدود بنتيجة 1-0 في المباراة الفاصلة (بلاي أوف).

وأقيمت المباراة على ملعب الكابتن شرار حيدر في بغداد عند الساعة السابعة مساءً، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم كربلاء بهدف دون رد، سجله اللاعب بشير الريمي برأسية في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني، حافظ كربلاء على تقدمه حتى صافرة النهاية، ليحسم المواجهة لصالحه ويواصل طريقه نحو المنافسة على بطاقة الصعود.

وبهذا الفوز، يواجه كربلاء صاحب المركز الثامن عشر في دوري نجوم العراق ضمن مباراة الملحق (بلاي أوت)، على أن يتحدد الطرف الآخر بعد ختام منافسات الجولة الأخيرة من الدوري.

وكان الفريقان قد أنهيا الموسم في الدوري الممتاز في المركزين الثالث والرابع على التوالي، ليتأهلا إلى هذه المواجهة الحاسمة وفق نظام المسابقة.