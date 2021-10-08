كربلاء ينهي مشوار الناصرية في بطولة كأس العراق لكرة القدم

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي كربلاء بكرة القدم يوم الجمعة، من تحقيق الفوز على فريق نادي الناصرية بهدف واحد دون رد ضمن منافسات كأس العراق لكرة القدم، لينهي بهذا الفوز مشوار فريق الناصرية في المنافسات.

وجاء الهدف الوحيد في المباراة بإمضاء لاعب نادي كربلاء جعفر مهدي في الدقيقة العشرين من عمر المباراة.

وجرت المباراة على ملعب الناصرية ضمن بطولة كأس العراق لكرة القدم لمجموعة الفرات الاوسط.

وضمن المنافسات ذاتها لمجموعة بغداد فاز فريق نادي حيفا على فريق نادي المرور 2-1، وفوز فريق الحشد على فريق نادي الدفاع المدني 4-2.